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Sahte profesör savcının itirazıyla tutuklandı

Bursa'da, sahte diploma ve sertifikalarla tedavi merkezi açmaktan gözaltına alınıp serbest bırakılan E.N.K., savcının itirazıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 27.02.2018 - 16:22..
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Bursa’da, 8 yıl boyunca kekemelik ve konuşma bozukluğu üzerine Pensilvanya Üniversitesi’nin logolarının bulunduğu sahte profesör sertifikası düzenleyip tedavi merkezi işleten E.N.K. isimli şahıs, evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Sahte profesör savcının itirazıyla tutuklandı

SAHTE DİPLOMA VE SERTİFİKALARLA HASTALARI DOLANDIRDI

Açtığı tedavi merkezinde Azerbaycan Üniversitesi’nden mezun olduğuna dair sahte diploma ile Pensilvanya Üniversitesi’nden Kekemelik ve Dil Patolojisi üzerine sahte sertifika bulundurarak gelen hastaları dolandırdığı tespit edilen E.N.K.’nin iş yerine ve evine baskın düzenlendi.

Sahte profesör savcının itirazıyla tutuklandı

SAVCI İTİRAZ ETTİ

Baskın sırasında yapılan aramalarda şahsa ait profesör, doktor ve doçent unvanları ile birçok kurum ve kuruluştan aldığı belgeler, hasta kayıt formu, makbuz ve kaşeler ele geçirilen sahte profesör çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Sahte profesörün serbest bırakılmasına Cumhuriyet Savcılığı tarafından itiraz edildi. Savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan sahte profesör E.N.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte profesör savcının itirazıyla tutuklandı

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