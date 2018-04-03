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Sahte rapor çetesine operasyon: 31 gözaltı

İstanbul polisi, engel oranı düşük vatandaşlara sahte ve usulsüz engelli raporu temin ettikleri belirlenen çeteye operasyon düzenlendi.

İHA | 03.04.2018 - 09:39..
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Sahte rapor çetesine operasyon: 31 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, engel oranı düşük vatandaşlara sahte ve usulsüz engelli raporu alan bir şebekeyi takibe aldı.

Şebekenin sahte ve usulsüz engelli raporu alarak erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan avantajlardan ve hizmetlerden usulsüz yarar sağladıkları tespit edildi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler, örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, rüşvet ve sahtecilik suçları işleyerek kamuoyunu zarara uğrattıkları tespit edilen 44 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Fatih, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Güngören, Şişli, Esenler, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sarıyer, Bakırköy olmak üzere 16 ilçede 48 adrese, İstanbul dışında Tokat, Edirne, Kırklareli ve Düzce’de düzenlenen operasyonda 31 şüpheli yakalandı.

Polis, firari durumunda olan 13 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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