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Sahte sağlık raporu operasyonu: 20 gözaltı

Sahte engelli ve heyet raporu hazırlayan şahıslara yönelik Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

İHA | 16.07.2018 - 15:24..
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Kocaeli’de sahte heyet ve engelli raporu düzenlendiği ihbarını değerlendiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İl genelinde yapılan incelemede para karşılığı sahte evraklarla engelli ve heyet raporu düzenleyen şahısları tespit eden ekipler, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlattı.

Sahte sağlık raporu operasyonu: 20 gözaltı

Kocaeli merkezli olmak üzere İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Muğla’da yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 23 şahıs gözaltına alındı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

’Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet’ suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şahısların ev ve ikametlerinde yapılan aramalarda başkaları adına düzenlenmiş çok sayıda sağlık kurulu raporu, doktor kaşeleri, ilaç raporu çıktıları ile çeşitli çap ve markalarda 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ile silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun ardından 23 şahıstan 3’ü geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 20 zanlı da Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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