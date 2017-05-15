Sahte savcı fena yakalandı

Sosyal medya hesaplarında kendini savcı olarak tanıtan Batuhan D.'nin Adalet Yüksekokulu öğrencisi olduğu belirlendi. Batuhan D.'nin üzerinde sahte savcı kimliği ele geçirildi. Savcılık, gözaltındaki Batuhan D.'nin herhangi bir dolandırıcılık veya nüfuz ticareti hadisesine karışıp karışmadığını da araştırıyor.

HAKİMLERLE, SAVCILARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, gelen bir ihbar üzerine harekete geçen savcılık, Batuhan D. adlı kişinin sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı. İnceleme neticesinde sosyal paylaşım ve çöpçatan sitelerinde savcı cübbesiyle, mahkeme kürsüsünde çekilmiş fotoğrafı olan ve bilgi bölümüne de savcı olduğunu yazan kişinin Batuhan D. olduğu anlaşıldı.

İzmir adliyesinde görevli çok sayıda hakim, savcı ve personel ile fotoğrafları da görülünce, bu fotoğraflardaki kişilere Batuhan D'nin fotoğrafları gösterilerek kim olduğu soruldu.

STAJ YAPMIŞ

Fotoğraftaki personellerden biri Batuhan D'nin stajyer savcı olduğunu, arabasında da stajyer savcı olduğuna dair tanıtım kartı olduğunu söyledi. Yapılan araştırma neticesinde, Batuhan D'nin Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğu dönemde adliyede staj yaptığı, mahkeme kürsüsündeki cübbeli fotoğrafı ve hakim, savcılarla olan fotoğraflarını da bu dönemde çektirdiği belirlendi. Batuhan D. savcılığın talimatıyla gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.