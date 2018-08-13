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Sahte tarihi eserler sergilenerek vatandaş uyarılıyor

Mardin Müzesi, tarihi eserleri tarih severlerin beğenisine sunarken, binlerce yıllık kültür mozaiğinin sergilendiği müzede tarihi eser ve dolandırıcılardan ele geçirilen sahte eserler de sergileniyor.

İHA | 13.08.2018 - 11:48..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Mardin Müzesi'nde vatandaşın kandırılmaması için sahte eserler ibretlik olarak tarih severlere sunuluyor.

Mardin Müzesi sahte eserler ile dolandırılan vatandaşların dikkatini çekmek için ele geçirilen sahte eserleri müzede oluşturduğu bölümde sergiliyor.

Sahte tarihi eserler sergilenerek vatandaş uyarılıyor

HALK BİLİNÇLENİYOR

Mardin Müzesi tarafından yapılan çalışma ile elinde tarihi eser olan vatandaşların tarihi eser dolandırıcılarının kurbanı olmaması için dikkat çekmesi açısından düzenlenen bölüm ile hem gerçek eserlerin müzelere ulaştırılması gerekliliği hem de sahte eser kurbanı olmamaları için yasal açıklamalar yer alıyor.

Sahte tarihi eserler sergilenerek vatandaş uyarılıyor

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