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Sahur programında Dünyaya İnat R.T.E. koreografisi

Kocaeli'de sahur programına katılan yaklaşık 2 bin 500 genç, ışıklandırılan yemek masalarıyla "Dünyaya İnat R.T.E." yazılı koreografi oluşturdu.

AA | 03.06.2018 - 13:26..
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen sahur programında bir araya gelen yaklaşık 2 bin 500 genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a koreografiyle destek mesajı verdi.

Sahur programında Dünyaya İnat R.T.E. koreografisi

"DÜNYAYA İNAT R.T.E."

İlçedeki sahilde düzenlenen sahur programında 2 bin 500 genç, kurulan masalarla oluşturulan "Dünyaya İnat R.T.E" yazılı koreografide yemek yedi.

Işıklandırılan masalarla verilen destek mesajı, havadan görünümüyle ilginç kareler oluşturdu.

Sahur programında dünyaya İnat R.T.E koreografisi

KAREOGRAFİ DOPİNGİ

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, öncelikle davetlerine icabet eden gençlere teşekkürlerini sunarak, hazırladıkları koreografinin 24 Haziran seçimlerindeki yoğun tempoya doping olmasını diledi.

Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili adayı Hayrettin Deniz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, MHP İlçe Başkanı Çetin Öksüz katıldı.

Sahur programında Dünyaya İnat R.T.E. koreografisi

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