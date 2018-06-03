Sahur programında Dünyaya İnat R.T.E. koreografisi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'yı Premier Lig takımları West Ham, Wolverhampton ve Watrofd transfer etmek istiyor.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Kastamonu'da gerçekleştirdiği mitinge katılarak konuşma yaptı.

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Oruç tutarken en sık yapılan hatalar

Sıcacık pideyi ve buz gibi bir bardak suyu hayal ederken bir kez daha düşünün.