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Sahur vakti yangın çıktı restoran kül oldu

İzmit'te bir restoranda sahur vakti yangın çıktı. Alev alev yanan iş yeri kullanılmaz hale geldi.

İHA | 21.05.2018 - 05:41..
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir mangal restoranında çıkan yangını işletme sahibi fark etti. Acil yardım ekiplerinin aranmasına rağmen alev alev yanan yer kül oldu.

Sahur vakti yangın çıktı restoran kül oldu

BÜYÜK YANGINDA YARALANAN OLMADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, restoranı tamamen saran alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında dükkan sahibi Çalılıoğlu ve çevredekiler de ekiplere yardım etti.

Büyük bölümü ahşap olması nedeniyle alevlerin kısa sürede tamamen sardığı restorandaki yangın, ekiplerin uzun süren çalışmaları sonrasında kontrol altına alındı. Bir süre sonra söndürülen yangında iş yeri büyük oranda yanarak küle döndü.

Can kaybının yaşanmadığı yangın hakkında jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Sahur vakti yangın çıktı restoran kül oldu


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