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Sahurda bir bardak süt, şifa kaynağı

Uzmanlar sütün, vücudun mineral dengesini korumaya ve sıvı ihtiyacını karşılamaya yardım edebileceğini, özellikle sahurda tüketilmesinin son derece fayda sağlayacağıni belirtiyor.

AA | 27.05.2018 - 05:10..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Bir bardak inek sütünde ortalama 116 kalori vardır. Süt sıcak yaz aylarında vücudun mineral dengesini koruma ve sıvı ihtiyacını karşılamada yardımcı olabilecek bir içecektir. Bu nedenle özellikle sahurda tüketilmesi son derece faydalıdır. Su içeriği yüksek, protein ve yağ içeriğiyle tokluk hissi verebilecek, laktoz ile enerji sağlayabilecek bir gıda olarak 1-2 bardak tüketilmesiyle beslenmenizin dengede olmasını sağlayacaktır.

SIVI, PROTEİN VE MİNERAL DEPOSU

Ramazan ayında insanlar, Türkiye'de 16 saate yakın oruç tutuyor. Bu süre zarfında vücudun sıvı, protein, mineral gibi gereksinimlere ihtiyacı söz konusu. Bunları en iyi şekilde karşılamak için sahurda en az bir bardak süt tüketilmesi öneriliyor.

OBEZİTE VE DİYABETE KARŞI SÜT

Sütün günlük tüketilmesi halinde obezite ve insülin direncine bağlı metabolik sendrom rahatsızlığı ile diyabetin önüne geçilebileceğini dile getiren uzmanlar, süt tüketiminin artırılması gerektiğine işaret ediyor.

D VİTAMİNİ İLE YAĞ KÜTLESİ, KASA DÖNÜŞÜYOR

Uzmanlar, süt tüketimiyle birlikte 'D vitamini' alındığında ekstra faydalı olduğunu belirterek, "Süt ve süt ürünleri tüketmenin, kas-iskelet sistemi hastalıklarının önlenmesinde faydaları gözlenmiştir. Normal ve yüksek yağlı süt tüketimiyle ayrıca D vitamini alınmasının vücuttaki yağ kütlesini azalttığı ve kas kütlesini artırdığıyla ilgili çalışmalar bulunmaktadır." tespiti yapıyor.

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