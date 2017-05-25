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Sahurda neler yenmeli

Oruç tutan kişiler için sahurda yenilen yemeğin ağır olmaması gerekir.

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sahur

Sahura kalkıldığında midede uzun süre kalacak ve kan şekerinde ani değişiklik yaratmayacak besinler seçilmelidir. Sahurda çok tuzlu ve baharatlı yiyecekler tercih edilmemeli ve yeterli miktarda su tüketilmelidir.

Sahurda protein içeriği yüksek besinlerden oluşan bir kahvaltı hazırlamanız tavsiyesi edilir.

MUTLAKA SAHURA KALKIN

Oruç tutmak için mutlaka sahura kalkın. Sahur yemeklerini azar azar ve iyice çiğneyerek yiyin. Sahur menüsünde peynir çeşitleri ve yumurta protein kaynağı olarak yer almalı. Sucuk, salam ve sosis gibi şarküteri ürünleri sahur için oldukça ağır ve yağlı besinlerdir, bu nedenle tüketmemek daha yerinde olur.

BAHARATLI YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

Ayrıca baharatlı yiyecekler gün içerisinde daha fazla susamanıza neden olurlar. 2–3 dilim tam buğday ekmeği, söğüş sebzeler ve 1–2 porsiyon meyveyi de sahur sofrasına eklemeyi ihmal etmeyin.

Şekerli ürünler erken saatlerde acıkmanıza neden olacağından bu besinler için olan hakkınızı akşama bırakın. Zeytin hususunda da dikkatli olun ve 5-6’dan aşırıya kaçmayın. Çünkü zeytinlerin tuz içerikleri yüksektir ve susuzluk hissinin erken uyanmasına yol açarlar. Sahur sofrasının başlangıcını ve bitişini su ile yapın.

1 BARDAK SÜT UZUN SÜRE TOK TUTAR

Süt hem protein içeriği yüksek olan bir besin olması nedeniyle tokluk hissedilmesine yardımcı olur, hem de sıvı ihtiyacının karşılanmasına destek sağlar. 1 bardak sütün mide boşluğunu hissettirmeden insanı 5 saat boyunca tok tutar.

Kısaca gece yiyip yatmayın, imsak vaktine yakın saatlerde kalkıp sahurunuzu yapın. Sahuru abur cuburla geçiştirmeyin. Ağır tatlılar ve yağlı yemekler yerine kahvaltıyı tercih edin.

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