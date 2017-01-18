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Said Sefa'ya müebbet Atilla Taş'a 10 yıl hapis istemi

Darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ soruşturmaları kapsamında 28 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

18.01.2017 - 11:30
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Said Sefa'ya müebbet Atilla Taş'a 10 yıl hapis istemi

Darbe girişiminin ardından, medya mensuplarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

SAİD SEFA'YA MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİ

Cumhuriyet Savcılarından Murat Çağlak tarafından hazırlanan 196 sayfalık iddianamede, Said Sefa’nın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "Terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

10'AR YIL HAPİS

İddianamede 25’i tutuklu diğer 28 kişi Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız‘ın ise “silahlı örgüte üye olmak” suçundan 5’er yıldan 10’ar yıla kadar hapisleri talep edildi.

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