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Saint Exupery'nin aşk mektubu 240 bin euroya satıldı

Ünlü çocuk kitabı Küçük Prens'in yazarı Antoine de Saint Exupery'nin aşk mektubu açık artırmaya çıktı.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 17:52..
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Fransız yazar Antoine de Saint-Exupery’nin 2. Dünya Savaşı döneminde sevgilisine yazdığı ve üzerine suluboya resim yaptığı aşk mektubu Paris'te cuma günü düzenlenen bir müzayedede satışa çıktı.

1 MİLYON 320 BİN LİRALIK MEKTUP

Açık artırma usülü yapılan satışta alıcı, 1942 yılında yazılan mektup için 240 bin 500 euro ödedi. Türk lirası ile 1 milyon 320 bin lira değere kavuşan mektupta Saint-Exupery'nin 1943'te yazdığı çocuk romanı 'Küçük Prens'e benzeyen suluboya çalışılmış bir bir illüstirasyon da bulunuyor.

Saint Exupery'nin aşk mektubu 240 bin euroya satıldı

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