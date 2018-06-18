Saint Exupery'nin aşk mektubu 240 bin euroya satıldı

Fransız yazar Antoine de Saint-Exupery’nin 2. Dünya Savaşı döneminde sevgilisine yazdığı ve üzerine suluboya resim yaptığı aşk mektubu Paris'te cuma günü düzenlenen bir müzayedede satışa çıktı.

1 MİLYON 320 BİN LİRALIK MEKTUP

Açık artırma usülü yapılan satışta alıcı, 1942 yılında yazılan mektup için 240 bin 500 euro ödedi. Türk lirası ile 1 milyon 320 bin lira değere kavuşan mektupta Saint-Exupery'nin 1943'te yazdığı çocuk romanı 'Küçük Prens'e benzeyen suluboya çalışılmış bir bir illüstirasyon da bulunuyor.