Şair Cahit Zarifoğlu ölümünün 31'inci yılında anıldı

Şairin ailesi ve sevenleri tarafından düzenlenen anma töreninde, Zarifoğlu için çocuklar tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Cahit Zarifoğlu'nun hayatını öğrenmeden önce onun 80-100 yaşlarında olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

"BÖYLE BİR BAŞARI BIRAKMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Hilmi Türkmen, "Hiç 40-45 yaşlarına sığacak bir iz değil bu. Böyle bir başarı ve kalıcı hoş bir seda bırakmak çok önemli. Kısa denecek bir ömür yaşamış. Cenabı Allah'ın takdiri böyleymiş ama o, eserleriyle, çizgisiyle, bıraktıklarıyla çocuklarımızla birlikte inşallah ebediyete kadar yaşayacaktır. Keşke onun anlattıkları, eserleri söylemde değil de icraatta, bizimle beraber olsa da tüm dünyadaki darda kalmışlara nefes olabilecek işler yapabilsek" dedi.

LİSEDE BAŞLAYAN EDEBİYAT HAYATI

Ankara'da 1 Temmuz 1940'ta dünyaya gelen Abdurrahman Cahit Zarifoğlu, babasının görevi nedeniyle Şanlıurfa Siverek'te başladığı ilköğrenimini, memleketi Kahramanmaraş'ta sürdürdü.

Lise öğrenimine Ankara'da devam eden Cahit Zarifoğlu, son sınıfta edebiyat ve matematikten bütünlemeye kaldığı için 1955'te başladığı lise öğrenimini 1961 yılında bitirdi.

Zarifoğlu, liseyi uzattığı yıllarda kısa süre vekil öğretmenlik yapmasının ardından, tekrar Kahramanmaraş'a döndü ve bir gazetede çalışmaya başladı.

GAZETE VE DERGİLERDE YAZILARI YAYIMLANDI

Lise yıllarında edebiyatla son derece ilgili bir arkadaş grubunun içinde olan Zarifoğlu'nun ilk şiir ve yazı denemeleri, yerel gazete ve dergilerde yayımlandı.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Erdem Bayazıt ve Mehmet Akif İnan'la Maraş Lisesinde başlayan arkadaşlıkları, hayatlarının sonraki yıllarında Diriliş, Edebiyat ve Mavera dergilerinde sürdü.

Aynı arkadaş grubu, 1956-1959'da Yenilik, Yeni Ufuklar, Seçilmiş Hikayeler, Türk Sanatı, Varlık, Yeditepe, Dost, Pazar Postası gibi yayınlarda yer aldı ve Maraş'ın Sesi gazetesinin sanat sayfasını hazırlayarak yazı ve eleştiriler yayımladılar.

PİLOT OLMA HAYALİ

Lise öğrencisiyken bir süre güreşle meşgul olan ve son sınıfı uçma tutkusuyla okuyan Cahit Zarifoğlu, 1958'de katılmaya hak kazandığı bir planör kursuna, annesinin izin vermemesi üzerine gizlice katıldı.

Yaz boyunca kurs görerek, Türk Hava Kurumu Türkkuşu / Milli Model Uçak (B) Sertifikası alan şair, jet pilotu olmak istediyse de kulağında çıkan rahatsızlık nedeniyle Hava Harp Okuluna giremedi.

NECİP FAZIL'IN ŞAHİTLİĞİNDE EVLENDİ

Mütercim sekreter olarak 1976'da TRT'ye geçen şair, aynı yıl Necip Fazıl Kısakürek'in aracılığıyla, Abdülhakim Arvasi'nin soyundan gelen Van müftüsü Kasım Arvas'ın kızı Berat Arvas ile tanıştı ve 19 Ağustos'ta evlendi. Nikah şahidi ise ünlü şair Necip Fazıl oldu.

ÇOCUK EDEBİYATINA YÖNELDİ

Usta yazar, 1983'te TRT İstanbul Radyosu'na atandı. Son yıllarında çocuk edebiyatına yönelen Zarifoğlu, çocuklar için yazdığı kitaplardan Yürekdede ile Padişah adlı eseriyle, 1984'te Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü'nü kazandı. Usta şair pankreas kanseri nedeniyle, 7 Haziran 1987'de İstanbul'da vefat etti.