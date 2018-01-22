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Şair Enver Ercan hayatını kaybetti

Varlık Dergisi ve Yasak Meyve Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Enver Ercan, hayata veda etti.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 17:41..
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Bir süredir hastaneden kanserle mücadele eden Ercan, yaşam savaşını kaybetti. Kültür hayatımızda önemli yere sahip olan Varlık ve Yasak Meyve Dergileri'nin Genel Yayın Yönetmenliğini sürdüren Enver Ercan, bugün sabah saatlerinde hayata veda etti.Şair Enver Ercan hayatını kaybetti

Enver Ercan, 21 Ocak 1958’de İstanbul ‘da doğdu. Haydarpaşa Lisesi’nde okudu. Güneş, Sabah, Yeni Düşün, Varlık gibi gazete ve dergilerde edebiyat sayfaları hazırladı, yayın yönetmenliği yaptı. Ercan, edebiyat hayatı boyunca Broy, Gösteri, Milliyet Sanat, Yeni Düşün, Yeni Olgu, Varlık gibi dergilerde şiirleri yayımlandı. Eksik Yaşam (1977), Sürçüyor Zaman (1988), Geçtiği Her Şeyi Öpüyor Zaman (1997) adlı şiir kitaplarını yayımladı, Yunus Nadi ve Cemal Süreya şiir ödüllerini aldı.

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