Şair İzzet Yaşar hayatını kaybetti

Hayranları onu düşünceleri, şiirleri ve sözleriyle harılar ancak Türkiye onu Star Gazetesine verdiği demeçte "Türkiye’de kendine sol diyen hareketler, her zaman halkı küçümseyen, demokrasiyi iplemeyen, darbelerden medet uman hareketler oldular. Sol, işçi sınıfından kaynaklanmadığı için doğrudan işe postal giyerek başlıyorlar." sözleriyle hatırlıyordu.

Bu sözlerin sahibi olan Şair İzzet Yaşar kanserle mücadelesine yenik düşerek yaşamını yitirdi.

SOL SORUNUNU EN İYİ AÇIKLAYAN ŞAİR

Türkiye'nin önde gelen şair-düşünürlerinden olan İzzet Yaşar bir süredir atlatmaya çalıştığı kansere karşı direnç gösteremeyince hayatını kaybetti, ancak eserleri ve sözleri unutulmazlar arasına çoktan girdi bile.

28 Ağustos 2014 tarihli Sabah Gazetesine verdiği bir röportaj, bugün yaşadığımız sol muhalif problemini bizlere en doğru şekilde aktarıyor. Daha iki yıl önce 15 Temmuzu alkışlayan bir grubu önceden tahlil eden Yaşar, "O kendine “sol” diyen hareketler her zaman Atatürkçü, Stalinci, halkını küçümseyen, demokrasiyi iplemeyen, askerî darbelerden medet uman hareketler olmuştur." sözleriyle bu günlere işaret etmiştir.

Star gazetesindeki röportaja yazının üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz

İZZET YAŞAR KİMDİR

24 Mayıs 1951’de İstanbul’da doğan İzzet Yaşar, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi, ancak öğrenimini tamamlamadı. 1976’dan sonra çeşitli kurumlarda metin yazarlığı yaptı. Dönüşü Olmayan Hikayeler’le 1981 Sabahattin Ali Öykü Ödülü’nü kazandı. Reşit İmrahor adını da kullanan Yaşar, 1970 yılından itibaren Birikim ve Yeni Dergi’de yayımlanan şiirleriyle tanındı.

Aynı zamanda Twitter'da da çeşitli paylaşımlar yapan merhum Yaşarın sosyal medya paylaşımları da çokça ilgi görüyordu.