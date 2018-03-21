Şair milletiz vesselam

Bugün 21 Mart Dünya Şiir Günü. Ezelden beri şair oluşumuzun günümüzde de devam edişiyle analım istedik bugünü. Hatırlayın, ozanların atışmalarından, duygusal bir anı dramatize edişimize varana kadar her tarihte, hayatımızın her anında seviyoruz biz şiiri.

Öyle seviyoruz ki, yıllardır yazdığımız şiirleri gazetelerden duyuruyoruz. Elbette işinin ehli şairlerden aktaracaklarımız da var; ama zamanla. Şimdi o şiirlerden derlediklerimize bakalım...

BANA GÖNÜL KOYMA, ÇAY KOY

BİÇARE GÖNÜLLER KIYAMETİ BEKLİYOR

TELEVİZYONA SEVGİLERLE...

İLK TANIŞMAMIZ...

HAYAT TATLI OLSAYDI...

BİR MASUM ŞİİR

SEVGİLİYE SESLENİŞ

HEP BOŞUNA...

SEVİYORUM...

BİR HAZİN BEDDUA

SEN NASILSIN BE FISTIK

Damla Karakuş

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