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Şair milletiz vesselam

Kitap Ayracı, 21 Mart Dünya Şiir Günü'nü günümüz şiirleri ile kutluyor.

Özel Haber | 21.03.2018 - 11:23..
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şair milletiz

Bugün 21 Mart Dünya Şiir Günü. Ezelden beri şair oluşumuzun günümüzde de devam edişiyle analım istedik bugünü. Hatırlayın, ozanların atışmalarından, duygusal bir anı dramatize edişimize varana kadar her tarihte, hayatımızın her anında seviyoruz biz şiiri.

Öyle seviyoruz ki, yıllardır yazdığımız şiirleri gazetelerden duyuruyoruz. Elbette işinin ehli şairlerden aktaracaklarımız da var; ama zamanla. Şimdi o şiirlerden derlediklerimize bakalım...

BANA GÖNÜL KOYMA, ÇAY KOY

Şair milletiz vesselam

BİÇARE GÖNÜLLER KIYAMETİ BEKLİYOR

Şair milletiz vesselam

TELEVİZYONA SEVGİLERLE...

Şair milletiz vesselam

İLK TANIŞMAMIZ...

Şair milletiz vesselam

HAYAT TATLI OLSAYDI...

Şair milletiz vesselam

BİR MASUM ŞİİR

Şair milletiz vesselam

SEVGİLİYE SESLENİŞ

Şair milletiz vesselam

HEP BOŞUNA...

Şair milletiz vesselam

SEVİYORUM...

Şair milletiz vesselam

BİR HAZİN BEDDUA

Şair milletiz vesselam

SEN NASILSIN BE FISTIK

Şair milletiz vesselam

Damla Karakuş

[email protected]

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