Şairlerden çocuklar ve çocukluk üzerine şiirler

Bugün 22 Mart Dünya Çocuk Şiirleri Günü. Umarım hala aynı sevinçle devam ediyordur. Çocukken bugün sınıflarımızda pek şenlikli geçerdi. Adını belki henüz ilk kez gördüğümüz şairlerin cümlelerini nasıl coşkulu okurduk. Çünkü çocuk olmak coşkulu olmak demekti; içinde duygu barındıran her şeye sımsıkı sarılmak demekti.
Şimdi dinleri, dilleri, renkleri ne olursa olsun, dünyadan çocukların bu güzel gününü, o güzel şairlerin, yazarların çocuk ve çocukluk üzerine yazdığı, her duyguyu barındıran 10 şiirle kutlayalım…
ÇOCUKLUK
...
Bu bahar havası, bu bahçe;
Havuzda su şırıl şırıldır.
Uçurtmam bulutlardan yüce,
Zıpzıplarım pırıl pırıldır.
Ne güzel dönüyor çemberim;
Hiç bitmese horoz şekerim!
Cahit Sıtkı Tarancı
ÇOCUK VE HÜZÜN
Ne zaman bir çocuk ölse;
Gözü evlerinde,
Annesinin kavurduğu helvada kalır.
*
Yoksul bir çocuk görsem;
Yağmur altında üşüyen,
Köprü olmak geçer,
Hiç değilse içimden.
Sunay Akın
MANASTIRLI HİLMİ BEY’E İKİNCİ MEKTUP
Yüzümden bir şeyler aktı aktı,
İçim de menekşelendi Hilmi Bey.
Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk,
Hiçbir yere gitmiyor.
Edip Cansever
DÜNYA ÇOCUK YILINDA – 1
Bütün çocuklar,
Yokluk bilmesinler.
Et, şeker, süt bulsunlar.
Giyimli, tok ve rahat,
Gitsinler okullara,
Sınıflarını geçsinler.
Büyükler biraz daha yorulsun,
Onlar da büyüsünler.
Onlar da mesut olsunlar.
Geçti, kaç savaş ezikliği,
Çocukları düşünsünler.
Çocuklar iyi gün görsünler.
Behçet Necatigil
MIZIKACI ÇOCUK
Boynuna o yeşil fuları sarma çocuk,
Gece trenlerine binme, kaybolursun.
Sokaklarda mızıka çalma çocuk,
Vurulursun.
...
Attila İlhan
BAYRAM
Kargalar, sakın anneme söylemeyin!
Bugün toplar atılırken evden kaçıp,
Harbiye nezaretine gideceğim.
Söylemezseniz size macun alırım,
Simit alırım, horoz şekeri alırım;
Sizi kayık salıncağına bindiririm kargalar!
Bütün zıpzıplarımı size veririm.
Kargalar, ne olur anneme söylemeyin!
Orhan Veli Kanık
OKUTMA ÜZERİNE
...
Şunu demek istiyorum!
İki iş tuttum ömür boyu köklü.
Çocukları okutmaktı ilk işim,
İkincisi;
Yazdığımı çocuklara okutmak.
...
Rıfat Ilgaz
BİR ÇOCUĞUN RÜYASI İÇİN ŞİİR
Kaybolmuş bir sevgi her zaman,
Kaybolmuş bir bilyaya benzer.
Anımsanır ışıltısı,
Belli belirsiz gözyaşlarıyla.
*
Bir çocuğun rüyasında bazen,
Bulunur kaybolmuş bir bilya.
Kiraz ağaçları sallanır,
Güvercinler uçuşur havada.
Ataol Behramoğlu
ÇOCUKÇADA BEN DE VARIM
Ben böyle yazdım sanma,
Ben böyle düşündüm.
Başından beri,
Sözcükler koşuyordu.
Düşünmelerimin ardından,
Çocuklar, çocuklar gibi;
Bayram yerlerinde.
*
Çocuklar oynuyordu;
Düşlerimin içindeki,
Bayram yerlerinde.
...
Özdemir Asaf
DÖRT YAPRAKLI ÇİÇEK
Çıkamaz çocukluğundan dışarı;
Kimse.
Kardeşliğimiz bundandır,
Mavi sularla binlerce yıl.
...
Fazıl Hüsnü Dağlarca
Damla Karakuş