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Şairlerden çocuklar ve çocukluk üzerine şiirler

Kitap Ayracı olarak, çocukların ve içindeki çocuğu hep yaşatanların Dünya Çocuk Şiirleri Günü’nü kutluyoruz.

Özel Haber | 22.03.2018 - 10:51..
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çocuk şiirleri güü

Bugün 22 Mart Dünya Çocuk Şiirleri Günü. Umarım hala aynı sevinçle devam ediyordur. Çocukken bugün sınıflarımızda pek şenlikli geçerdi. Adını belki henüz ilk kez gördüğümüz şairlerin cümlelerini nasıl coşkulu okurduk. Çünkü çocuk olmak coşkulu olmak demekti; içinde duygu barındıran her şeye sımsıkı sarılmak demekti.

Şimdi dinleri, dilleri, renkleri ne olursa olsun, dünyadan çocukların bu güzel gününü, o güzel şairlerin, yazarların çocuk ve çocukluk üzerine yazdığı, her duyguyu barındıran 10 şiirle kutlayalım…

Şairlerden çocuklar ve çocukluk üzerine şiirler

ÇOCUKLUK

...

Bu bahar havası, bu bahçe;

Havuzda su şırıl şırıldır.

Uçurtmam bulutlardan yüce,

Zıpzıplarım pırıl pırıldır.

Ne güzel dönüyor çemberim;

Hiç bitmese horoz şekerim!

Cahit Sıtkı Tarancı

Şairlerden çocuklar ve çocukluk üzerine şiirler

ÇOCUK VE HÜZÜN

Ne zaman bir çocuk ölse;

Gözü evlerinde,

Annesinin kavurduğu helvada kalır.

*

Yoksul bir çocuk görsem;

Yağmur altında üşüyen,

Köprü olmak geçer,

Hiç değilse içimden.

Sunay Akın

Şairlerden çocuklar ve çocukluk üzerine şiirler

MANASTIRLI HİLMİ BEY’E İKİNCİ MEKTUP

Yüzümden bir şeyler aktı aktı,

İçim de menekşelendi Hilmi Bey.

Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk,

Hiçbir yere gitmiyor.

Edip Cansever

Şairlerden çocuklar ve çocukluk üzerine şiirler

DÜNYA ÇOCUK YILINDA – 1

Bütün çocuklar,

Yokluk bilmesinler.

Et, şeker, süt bulsunlar.

Giyimli, tok ve rahat,

Gitsinler okullara,

Sınıflarını geçsinler.

Büyükler biraz daha yorulsun,

Onlar da büyüsünler.

Onlar da mesut olsunlar.

Geçti, kaç savaş ezikliği,

Çocukları düşünsünler.

Çocuklar iyi gün görsünler.

Behçet Necatigil

Şairlerden çocuklar ve çocukluk üzerine şiirler

MIZIKACI ÇOCUK

Boynuna o yeşil fuları sarma çocuk,

Gece trenlerine binme, kaybolursun.

Sokaklarda mızıka çalma çocuk,

Vurulursun.

...

Attila İlhan

Şairlerden çocuklar ve çocukluk üzerine şiirler

BAYRAM

Kargalar, sakın anneme söylemeyin!

Bugün toplar atılırken evden kaçıp,

Harbiye nezaretine gideceğim.

Söylemezseniz size macun alırım,

Simit alırım, horoz şekeri alırım;

Sizi kayık salıncağına bindiririm kargalar!

Bütün zıpzıplarımı size veririm.

Kargalar, ne olur anneme söylemeyin!

Orhan Veli Kanık

Şairlerden çocuklar ve çocukluk üzerine şiirler

OKUTMA ÜZERİNE

...

Şunu demek istiyorum!

İki iş tuttum ömür boyu köklü.

Çocukları okutmaktı ilk işim,

İkincisi;

Yazdığımı çocuklara okutmak.

...

Rıfat Ilgaz

Şairlerden çocuklar ve çocukluk üzerine şiirler

BİR ÇOCUĞUN RÜYASI İÇİN ŞİİR

Kaybolmuş bir sevgi her zaman,

Kaybolmuş bir bilyaya benzer.

Anımsanır ışıltısı,

Belli belirsiz gözyaşlarıyla.

*

Bir çocuğun rüyasında bazen,

Bulunur kaybolmuş bir bilya.

Kiraz ağaçları sallanır,

Güvercinler uçuşur havada.

Ataol Behramoğlu

Şairlerden çocuklar ve çocukluk üzerine şiirler

ÇOCUKÇADA BEN DE VARIM

Ben böyle yazdım sanma,

Ben böyle düşündüm.

Başından beri,

Sözcükler koşuyordu.

Düşünmelerimin ardından,

Çocuklar, çocuklar gibi;

Bayram yerlerinde.

*

Çocuklar oynuyordu;

Düşlerimin içindeki,

Bayram yerlerinde.

...

Özdemir Asaf

Şairlerden çocuklar ve çocukluk üzerine şiirler

DÖRT YAPRAKLI ÇİÇEK

Çıkamaz çocukluğundan dışarı;

Kimse.

Kardeşliğimiz bundandır,

Mavi sularla binlerce yıl.

...

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Damla Karakuş

[email protected]

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