Sait Faik Abasıyanık’ın ‘Kayıp Aranıyor’ romanı

Edebiyatımızın usta yazarı Faik’in romanı 1953 yılında ilk olarak Hürriyet Gazetesi’nde tefrika halinde yayımlandı. Kayıp Aranıyor, 36 bölüm olarak okuyucularla buluştu.

Kayıp Aranıyor, Faik’in ustalık eserlerinden birini teşkil ediyor. Adapazarı’nda 1908 yılında dünyaya geldi büyük yazar. Babasını kaybetmesi kendisinde derin acılar yarattı. Annesiyle birlikte yaşamaya başlayan Faik, İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde kısa bir süreliğine Haber Gazetesi’nde adliye muhabirliği yaptı.

SAİT FAİK VE MODERN EDEBİYAT

Sait Faik, modern edebiyata yaptığı katkılardan dolayı Amerika’da Mark Twain Derneği’ne onur üyesi seçildi. Edebiyatımıza öykü türünün önde gelen yazı işçisi olan yazar, uzun süre mücadele ettiği siroz hastalığına yenik düştüğünde tarihler 11 Mayıs 1954’ü gösteriyordu.

Vasiyeti gereğince kitap teliflerinden elde edilen gelirler Darüşşafaka Cemiyeti’ne kaldı. Ölümünden bir sene sonra bizzat annesi tarafından başlatılan “Sait Faik Hikâye Armağanı” sürmektedir.

İÇİMİZDE OLAN KARAKTERLER

Türk Edebiyatı’na kazandırdığı sayısız eserlerle adı unutulmazlar arasında yer alan usta yazarın beslendiği konular çeşitlilik gösterir. İstanbul’un kenar mahallelerinde yaşayan insanları, fabrika işçilerini, kahvehane köşelerinde zaman öldüren insan manzaralarını satırlarına taşıyan Faik, karakterleri konuşturmakta mahirdir. Sait Faik’in öykülerinde insanoğluna dair pek çok ayrıntıyı bulmak mümkün.

Öykülerine konu edindiği karakterler hep yanı başımızda oldular. Faik’in öykücülüğünde hayatımıza dair ne varsa bulabiliyoruz. Sait Faik'in parlayan Türkçesiyle vuku bulan sözcükler, okurları geçmiş ve şimdiki zaman arasında yolculuğa çıkartıyor.

Usta ressam Abidin Dino’ya kulak verelim:

"Sait Faik romancıdır, piyes muharriridir, her şeydir. Sırasıyla usta bir hokkabaz gibi piyesi ve romanı en ummadığımız yerinden çıkaracaktır. Çünkü Sait Faik, milli edebiyatın ta kendisini yapıyor. Sait Faik milletin her ferdiyle; çöpçüden köylüye kadar memleketin efendisiyle alakalıdır."





Sait Faik

Öykü ve roman dışında şiir ve röportajlarda kaleme alan Faik, Dünya Edebiyatı’ndan çeşitli çeviriler de yaparak, yazın hayatımıza katkı sunmaya devam etmiştir. Semaver, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut, Son Kuşlar, Kumpanya, Medar’ı Maişet Motoru gibi önemli eserlere imza atan Sait Faik, adını edebiyatımıza altın harflerle yazdırdı desek yeridir.

NEVİN'İN ÖYKÜSÜ

Saif Faik’in romanı olan Kayıp Aranıyor, evliliğinde istediği mutluluğu yakalamayan genç güzel kadın Nevin ve balıkçı Cemal arasında geçen duygusal ilişkiyi çarpıcı biçimde ele alıyor. Avrupa’da donanımlı bir eğitim hayatı gören Nevin, çevresinde ilgi çekebilecek güzellikte olması, onu farklı ve özel kılan özelliktir. Faik’in romanında dönemin İstanbul’un kültürel, sosyal argümanlarını çıplak şekilde görmek mümkün.

Nevin'in yaşadığı topluma yabancılaşmasını ve kopuşunu ironi bir dille kaleme alan yazar, toplumsal koşullar çerçevesinde okurlarını düşünmeye sevk ediyor. Sosyolojik ögelerle biçimlenen roman, içinde barındırdığı farklı argümanlarla bir dönemin tanıklığını sunuyor.

KAYIP ARANIYOR...

Usta, yazarın sağlam tasvirleri ve kurgusuyla ön plana çıkan kitap, Faik’in bilindik eserleri başında geliyor. Nevin, kocası Özdemir Bey tarafından Amerikalı bir gazeteciyle aldatması, genç kadın için yolun sonu olur. Nevin’in Cemal’le olan çetrefil ilişkisi ona her ne kadar yeni bir aşkın ve sevginin kapısını aralasa da, Nevin istediği hayatı bir türlü yaşayamaz.

Her geçen gün duygusal ve ruhsal çöküntüye sürüklenen genç kadın, umutsuz biçimde uzaklara gitmeye karar verdiğinde kendisi için bilinmezlerle dolu bir serüven başlar.

Babasına mektup yazar, kendisini derin buhranlara sevk eden bu hayatı artık istememektedir. Tarih 12 Nisan 1948…

Nevin, yazdığı mektuptan sonra kayıplara karışır, kendisinden haber alınamaz olmuştur. Babası her yıl nisan ayında gazetelere “Kayıp aranıyor” ilanını verir.

İşte böyle Kayıp Aranıyor ’un hüzünlü hikâyesi…

Milli Eğitim Bakanlığı 100 Temel Eser arasında yer alan kitabı okumanınızı öneririm.

Yazar: Sait Faik Abasıyanık

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2016

Türü: Roman

Syf: 120

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]