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Sait Faik'i daha yakından tanıtan roman

Özlem Esmergül’ün 'Yalnız Hatta Yapayalnız' adlı Sait Faik Abasıyanık romanı Destek Yayınları etiketiyle raflarındaki yerini aldı.

Haber Merkezi | 24.01.2018 - 13:16..
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Sait Faik’in okumaya doyamadığımız öykülerine ilham olan tanıklıkları, aşkları, dostları, yazma tutkusu ve en çok da yalnızlığının konu edildiği bu biyografik romanı okurken bu büyük yazarın hiç bilmediğiniz yönlerine tanık olacaksınız.

Akıcı üslubu ve sürükleyici kurgusuyla 1940’lı yılların sıkıyönetim atmosferini yaşamanıza neden olacak bu romanı bu solukta okuyacaksınız…

Sait Faik'i daha yakından tanıtan roman

Yalnız Hatta Yapayalnız büyük hikâyeci Sait Faik Abasıyanık’ın sıkıyönetim mahkemeleriyle, sivil polislerle, ucuz Rum kızlarıyla, büyük aşklarla, derin yalnızlıklarla, meyhane masalarıyla, kıraathanelerle, arka sokaklarla, denizle, martılarla, balıkçılarla, sigara dumanıyla, hayal kırıklıklarıyla ama en çok da yazma tutkusuyla dolu, naif anlatımlı, sürükleyici bir dönem kitabı…

Sait Faik'i daha yakından tanıtan roman

Sait Faik

Okurken elinizden bırakamayacağınız, Sait Faik Abasıyanık’ı yeniden keşfedeceğiniz, 1940’lı yılların siyasi havasını derinden koklayacağınız, sürükleyici kurgusuna kapılıp gideceğiniz bir roman…

Yazar: Özlem Esmergül

Yayınevi: Destek Yayınları

Baskı yılı: 2018

Türü: Biyografi, roman

Dili: Türkçe

Syf: 392

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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