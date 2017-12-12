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Saka kuşu yakalayan avcılara 14 bin lira ceza

Kayseri'de, koruma altında olan 8 saka kuşunu yakalayan 3 avcıya, toplam 14 bin 98 TL para cezası verildi.

DHA | 12.12.2017 - 09:35..
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Uzunyayla Mevkii ve Felahiye ilçesi Yamula Barajı mevkiinde koruma kontrollerine devam eden Orman ve Su işleri Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 40 avcının belgelerini kontrol etti.

Saka kuşu yakalayan avcılara 14 bin lira ceza

RUHSATSIZ AVLANIYORLAR

Ekipler, ruhsatsız olarak avlanan iki avcının tüfeklerine jandarmaya teslim edilmek üzere el koyarken, haklarında idari işlem yapmak üzere tutanak tuttu. Denetimlere katılan Şube Müdürü Şevket Ağmaz tarafından belgeleri tam olan avcılara teşekkür edildi.

Saka kuşu yakalayan avcılara 14 bin lira ceza

İHBAR SAYESİNDE YAKALANDILAR

Kontroller sırasında yapılan ihbarı da değerlendiren ekipler; Yahyalı İlçesi Çubuklu Genel Avlağı Mevkii’nde nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında olan 8 saka kuşu ,ağ ve düzenekleri ele geçirildi.

14 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Kaçak avcıların yakaladığı sakalar doğaya bırakıldı. Olayla ilgili kaçak av yapan 3 kişiye, 4 bin 915 sayılı kanun kapsamında 4 bin TL tazminat, 10 bin 98 TL idari para cezası olmak üzere toplam 14 bin 98 TL para cezası verildi.

Saka kuşu yakalayan avcılara 14 bin lira ceza

SAKA KUŞU

Saka kuşları, ötücü kuşlar takımında yer alıyor. Bu kuşlar gagasını çevreleyen kırmızı renkle dikkat çekiyor. Başlıca besinleri incir, ayçiçeği, devedikeni tohumu. Ormanlarda üreyip, küçük sürüler halinde dolaşan kuşlar, temiz su kaynaklarının kirlenmesi, kara hindibağ ve deve dikeni tohumların azalması ve ticaretinin artması yüzünden hızla yok oluyor.

Saka kuşu yakalayan avcılara 14 bin lira ceza

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