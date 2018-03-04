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Saka kuşunu avlayanlara para cezası kesildi

Bursa'da avlanması yasak olan saka kuşlarını doğadan yakalayan 2 kişi, Orman ve Su İşleri Doğa Koruma ve Milli Parklar 2.Bölge Bursa Müdürlüğü Av Koruma Ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İHA | 04.03.2018 - 18:15..
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Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Berlin Sözleşmesi'nce koruma altına alınan kuş türü arasında yer alan Saka kuşları, yasak ve cezalara rağmen avcılar tarafından avlamaya devam ediyor.

2 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Orman ve Su İşleri 2. Bölge Bursa Mustafakemalpaşa Şefliği Koruma ve Kontrol ekiplerince av mevsiminin kapanmasının ardından devam eden av koruma çalışmalarında arazide koruma altındaki saka kuşlarını yakalamaya çalışan iki kişi yakaladı.

Saka kuşunu avlayanlara para cezası kesildi


PARA CEZASI ALDILAR

Yapılan incelemede kişilerin yanında ses cihazı, ağ ve kafes yardımıyla saka kuşlarını avladıkları tespit edildi. Kişiler hakkında av kabahati ve suç tutanağı düzenlenirken, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince 5 bin 366 TL idari para cezası, 3 bin 300 TL tazminat cezası olmak üzere toplam 8 bin 666 TL para cezası kesildi. Ele geçirilen 6 adet saka kuşu, av koruma ve kontrol ekiplerince yeniden doğaya bırakıldı.

Saka kuşunu avlayanlara para cezası kesildi

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