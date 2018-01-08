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'Şaka parası' Dogecoin'de çılgın yükseliş sürüyor

Parodi olarak yaratılan ve üzerinde köpek resmi bulunan 'Dogecoin', dün gece itibariyle 2 milyar doları aştı.

Haber Merkezi | 08.01.2018 - 15:53..
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Piyasalarda Bitcoin ile başlayan sanal para çılgınlığı durmak bilmiyor. Adı ilk defa duyulan yeni para birimleri arka arkaya rekorlar kırarken, buna son olarak katılan Dogecoin oldu.

DOGECOIN'İN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ

2013 yılında parodi olarak yaratılmış bir para birimi olan DOGE'nin üzerinde Japonya'ya özgü bir ırk olan 'Shiba Inu' köpeğini kullanan Dogecoin, 2010 yılında ortaya çıkan bir internet esprisine gönderme yapıyor.

Dogecoin, aralık ayını yüzde 400'lük artışla tamamlayıp 1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmış ve 1 Dogecoin fiyatı da cuma itibariyle 0.0107 dolar olmuştu.

Ancak bu parodi, paradaki yükseliş hafta sonunda da durmadı ve 0.0187 dolara ulaşarak piyasa değerini 2 milyar doların üzerine taşıdı.

ŞAKA GERÇEK OLDU

Böylece üzerinde köpek ikonu olan para birimi, son 5 haftada yüzde 680 değer kazanmış oldu.

Dogecoin'deki artışın temel bir sebebi yok ancak uzmanlar, yatırımcıların ucuz sanal paralara yönelme stratejisi doğrultusunda bu paralara telep gösterdiğini ve bunun da fiyatları yukarı çektiğini düşünüyor.

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