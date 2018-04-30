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Şaka yapmak için yolda arabasını sıkıştırdığı eşi kaza yaptı

Düzce'de, trafikte karşılaştığı eşi tarafından şaka olsun diye sıkıştırıldığı ileri sürülen Gülcan Baş'ın yaptığı kazada, 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

DHA | 30.04.2018 - 11:52..
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Şaka yapmak için yolda arabasını sıkıştırdığı eşi kaza yaptı

Dün gece, D- 655 yolu Konuralp mevkisinde aracıyla seyreden sürücü Barış Baş, iddiaya göre, Akçakoca yönüne giden eşi Gülcan Baş'ın kullandığı otomobili görünce, şaka olsun diye sıkıştırmaya başladı.

Panikleyen Gülcan Baş, direksiyon kontrolünü yitirince, Mesut Yoldaş yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Şaka yapmak için yolda arabasını sıkıştırdığı eşi kaza yaptı

BİR ARAÇ TAKLA ATTI, DİĞERİ DERE YATAĞINA UÇTU

Baş'ın kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı. Yoldaş'ın kullandığı otomobil ise kontrolden çıkarak, dere yatağına uçtu.

Şaka yapmak için yolda arabasını sıkıştırdığı eşi kaza yaptı

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada Gülcan Baş ve yanındaki arkadaşı Emel Genç ile Mesut Yoldaş ve araçtaki eşi Büşra ile 8 aylık bebekleri Ayşe Zehra Yoldaş yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Barış Baş'ın, eşi Gülcan Baş'a şaka yapmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şaka yapmak için yolda arabasını sıkıştırdığı eşi kaza yaptı



Şaka yapmak için yolda arabasını sıkıştırdığı eşi kaza yaptı



Şaka yapmak için yolda arabasını sıkıştırdığı eşi kaza yaptı

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