Şaka yapmak için yolda arabasını sıkıştırdığı eşi kaza yaptı

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Şenol Güneş: Konuşacak bir şey yok

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Hama'da rejim ve İran güçlerinin tugayına saldırı

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Hakaret ettiği araç sürücüsü özür dileyince şaşırdı

1 'Afrika savanası' değil Balıkesir Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Yakupköy Mahallesi yakınlarındaki meralar, geniş düzlükleri, sulak alanları ve dereleri geçen manda sürülerinin görüntüleriyle Afrika'yı andırıyor.

2 Yüzücülerimiz Yunanistan'da 55 madalya kazandı Yunanistan'da yapılan Uluslararası Paralimpik Yüzme Yarışları'na katılan 11 sporcumuz 36 altın, 14 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 55 madalya kazandı.

3 Engelli ve otizmli çocuklardan koro İstanbul'da 3-6 Mayıs'ta yapılacak 6. SANSEV İstanbul Uluslararası Çok Sesli Korolar Festivali'nde engelli çocukların oluşturduğu 'Erik Ağacında Narız Biz' korosu da yer alacak.

4 Hayvanlar ve doğa ile iç içe eğitim Elazığ'ın İçme İlk ve Ortaokulu'nda 'Gen Kardeşim Değil Can Kardeşim' projesiyle okulda mini hayvanat bahçesi, balık müzesi, tohum standı ve sera oluşturuldu.

5 Bademcik ve geniz eti ne zaman alınmalı Vücudumuzun savunmasında burundan ve ağızdan girebilecek zararlı organizma veya moleküllere karşı bekçi veya nöbetçi dokuları oluşturan bademcik, geniz eti problemleri özellikle çocuklarda görülür.

6 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.