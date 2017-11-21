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Şakalaşma kavgası cinayetle bitti

Kayseri'de şekerleme fabrikasında çalışan Mümin T., şakalaşma yüzünden kavga ettiği 2 arkadaşına bıçakla saldırdı.

21.11.2017 - 15:12
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kavga

Kayseri'nin Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerinde bulunan bir şekerleme fabrikasında meydana gelen olayda, Mümin T. ve Enes Ramazanoğlu, mesaiye başlamadan önce şakalaşma yüzünden tartışmaya başladı.

10 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mümin T., üzerinde taşıdığı bıçakla Ramazanoğlu'nu vücudunun 10 yerinden bıçakladı.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Mümin T., kavgaya karışan diğer işçi Mehmet Ölçüm'ü de sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Aldığı bıçak darbeleri ile kanlar içinde kalan Enes Ramazanoğlu, yaşamını yitirdi, Ölçüm ise hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Mümin T., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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