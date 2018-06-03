1 Şakalaştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurup, öldürdü Yalova'da 13 yaşındaki F.B, babasına ait pompalı tüfekle şakalaşırken 12 yaşındaki arkadaşı Kerem Karakaya'yı vurdu. Karakaya, hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

2 Fikret Orman: Talisca'nın bir yerleri kalktı Anderson Talisca'nın gidişi hakkında konuşan Fikret Orman "Bizim taraftarlar yabancı futbolcuyu göklere çıkarıyor. Bunu gören oyuncu da havalara giriyor. Bir anda bir yerleri kalkıyor." dedi.

3 Gomis zam talebinde bulundu Galatasaray'da 3.35 milyon euroya oynayan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı yönetimden zam talebinde bulunarak maaşının 4.5 milyon euroya çıkarılmasını istedi.

4 Cumhurbaşkanı: Biz yaparız, HDP yıkar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Mitingi'nde HDP'yi hedef alarak; "Biz yaparız, HDP yıkar. Onlar bu ülkede yıkmak için var." dedi.

5 İran'da hava kirliliği hayatı felç etti İran'ın Kirman eyaletinde hava kirliliği nedeniyle resmi kurumlar tatil edildi.

6 Konyalılar, Abdüllatif Şener'i istemiyor CHP'den Konya 1. sıra adayı olan Abdüllatif Şener, gittiği her yerde ilginç tepkilerle karşılaşıyor. Son olarak sayılı kalabalığa konuşan Şener'e araba sesiyle engellediler.