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Şakalaştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurup, öldürdü

Yalova'da 13 yaşındaki F.B, babasına ait pompalı tüfekle şakalaşırken 12 yaşındaki arkadaşı Kerem Karakaya'yı vurdu. Karakaya, hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

DHA | 03.06.2018 - 18:20..
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Sabah saatlerinde, Yalova merkeze bağlı Akköy'de babasına ait pompalı tüfeği alan F.B., iddiaya göre, arkadaşı Kerem Karakaya ile oynamak için sürücü kurslarının eğitim alanı bölgesine geldi.

ARKADAŞINI VURDU, KURTARILAMADI

Şakalaşma sırasında F.B.'nin elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucu Karakaya, başından vuruldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Karakaya'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Karakaya, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kerem Karakaya'nın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay sonrası F.B. gözaltına alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şakalaştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurup, öldürdü



Şakalaştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurup, öldürdü

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