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Sakarya'da üst düzey DEAŞ'lı yakalandı

Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ liderlerinden İsmail Elvan el Tavi'nin Sakarya'da yakalanıp Irak'a iade edildiği haberini doğruladı.

Haber Merkezi | 11.05.2018 - 15:23..
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, DAEŞ Terör Örgütü’nün 5 elebaşının yakalanması konusunda New York Times gazetesinde yayınlanan habere ilişkin soruyu yanıtladı.

SAKARYA'DA YAKALANIP IRAK'A GÖNDERİLDİ

Aksoy, DAEŞ Terör Örgütü'nün 5 elebaşının yakalanması konusunda, "Türkiye, DEAŞ'a karşı mücadelede tüm ulusal imkanlarını seferber etmektedir. Uluslararası alanda tesis edilen işbirliğinin önemli sonuçlar verdiğini memnuniyetle kaydediyoruz. New York Times'da 9 Mayıs tarihinde yayınlanan haberde bahsi geçen operasyon, İsmail Alwaan al-Ithawi adlı üst düzey DEAŞ mensubunun istihbarat ve emniyet birimlerimiz tarafından düzenlenen operasyon sonucunda Sakarya'da yakalanması ve Irak'a sınır dışı edilmesiyle başlamıştır. Ortaya çıkan başarıda Türkiye'nin de katkısının bulunması bizim için önemlidir. Türkiye, Amerika, Irak ve diğer ülkelerle işbirliği içerisinde, DEAŞ'a karşı mücadeleyi sürdürecektir." açıklamasında bulundu.

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