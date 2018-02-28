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Sakarkaya Tepesi'ndeki tüneller

TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör unsurlarından arındırılan stratejik öneme sahip Sakarkaya Tepesi'nde teröristlerce kazılan dev çukur ve tüneller görüntülendi.

AA | 28.02.2018 - 12:42..
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TSK tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'ta başlatılan harekat başarıyla sürüyor.

Harekat kapsamında 6 Şubat'ta teröristlerden arındırılan stratejik öneme sahip, yaklaşık 800 rakımlı Sakarkaya Tepesi'nde örgüt mensupları tarafından iş makineleriyle inşa edilen dev çukur ve tüneller, adeta kaleyi andırıyor.

5 METRELİK ÇUKURLAR

Teröristlerin Kilis'in karşısındaki Burseya ile Darmık dağları arasındaki hakim tepeye savaş uçakları ve top atışlarından korunmak amacıyla yaklaşık 5 metre derinliğinde çukurlar kazdıkları, bunların içine de kalın beton duvarlarla tüneller inşa ettikleri ortaya çıktı.

Sakarkaya Tepesi'ndeki tüneller FOTO GALERİ

Sakarkaya Tepesi'ndeki tüneller

Harekat kapsamında tünellerin bir bölümü yerle bir edilirken, teröristlere ait bol miktarda yaşam malzemesi de ele geçirildi. Teröristlerin tünelleri inşa etmek için kullandığı iş makineleri ise kullanılamaz hale getirildi.

Oluşturulan çukur ve tünellerin askeri stratejiyle hazırlandığını belirten güvenlik kaynakları, bölgede çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Sakarkaya Tepesi'ndeki tüneller

TÜNELLER HAVADAN İZLENİYOR

YPG/PKK'lı teröristlerin Sakarkaya Tepesi'ni savunmak için oluşturduğu tünellerde patlayıcı arama çalışmalarının sona erdiği bildirildi. Öte yandan, ASELSAN tarafından üretilen gece görüntü alabilme kabiliyetine sahip "Serçe" isimli hava aracıyla Mehmetçik bölgeyi 24 saat izliyor.

Sakarkaya Tepesi'ndeki tüneller

Tünellerin bir bölümünün Türkiye sınırına doğru uzandığını dile getiren güvenlik kaynakları, teröristlerin buralardan ülkeye sızmayı amaçladıklarını ifade ediyor.

Sakarkaya Tepesi'ndeki tüneller

Sakarkaya Tepesi'ndeki tüneller

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