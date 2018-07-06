Sakarya-Bilecik yolunda plastik yüklü tır devrildi

Sakarya-Bilecik karayolu Osmaneli Kavşağı’nda Şükrü Kürklü idaresindeki 42 FIV 75 plakalı plastik malzeme yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

VİNÇ YARDIMIYLA KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiğin kontrollü bir şekilde akışını sağlarken, devrilen tır vinç yardımıyla emniyet şeridine çekildi. Ardından trafik kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.