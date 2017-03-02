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Sakarya'da bulaşık makinesi patladı: 1 yaralı

Akyazı ilçesinde bir evdeki bulaşık makinesinin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

02.03.2017 - 00:07
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Yeniköy Mahallesi’ndeki bir ikametin mutfağında bulunan bulaşık makinesi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Bulaşık makinesinin patlaması sonucu ev sahibi Ümit B., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sakarya'da bulaşık makinesi patladı: 1 yaralı

Patlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar hemen eve gelerek Ümit B.’ye yardım etti. Ağır yaralanan Ümit B., araç vasıtasıyla Pazarköy mahallesine getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı alarak Akyazı Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Patlama sonrası olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı itfaiye grup amirliği ekipleri evde incelemelerde bulunurken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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