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Sakarya merkezli 7 ilde FETÖ operasyon

7 ilde düzenlenen operasyonda, büyük çoğunluğu avukatlardan oluşan 24 kişi için gözaltı kararı verildi.

19.01.2017 - 14:15
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Sakarya merkezli 7 ilde FETÖ operasyon

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi.

24 KİŞİ GÖZALTINDA

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sakarya merkezli Konya, İstanbul, Şanlıurfa, Kütahya, Ankara ve Antalya illerini kapsayan terör örgütü ile bağlantıları olduğu tespit edilen büyük çoğunluğu avukat olan 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sakarya'da haklarında gözaltı kararı verilen 6 avukat Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sabah saatlerinde bürolarında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan avukatlar arasında FETÖ sanıklarının avukatlarının bulunduğu öğrenildi.

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