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Sakarya valisi Balkanlıoğlu'ndan 'cemaat' açıklaması

Sakarya valisi, haberlerin asılsız olduğunu ve ziyarete gelen kişilerin arasında şehit kaymakam Safitürk'ün babasının da olduğunu söyledi.

24.07.2017 - 16:26
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Sakarya valisi Balkanlıoğlu'ndan 'cemaat' açıklaması

Vali İrfan Balkanlıoğlu bugün basın toplantısı düzenleyerek, İsmailağa Cemaati üyeleri tarafından tekbirlerle karşılanarak koltuğa oturtulduğu iddialarını yalanladı.

ŞEHİT KAYMAKAMIN BABASI DA ZİYARET ETTİ

Şehit kaymakamın babasının kendisine ziyaretini de cemaat ziyareti olarak yansıtıldığını ifade eden Balkanlıoğlu, "Muhammed Safitürk kaymakamımız Derik'te odasına bomba yerleştirilerek şehit edilmişti. O da buralı, babası burada ikamet ediyor. Biz şehitlerimizi ve gazilerimizi ziyaret ettiğimiz de ona da uğramıştık. Sayın bakanımız geldiğinde ona da gittik. O muhterem baba iadeyi ziyarette bulundu. Diyanet'te imam iken emekli olmuş birisi. Kendisi gibi hocalardan 4-5 kişiyle birlikte bana iadeyi ziyarete geldi. Bu olayda tarikat mensupları valiyi ziyaret etti, valiyi makamına oturttu, FETÖ ile mücadele ederken diğer dindar insanlarla neden mücadele edilmiyor, onlar da tehlike teşkil ediyor gibi algı oluşturmaya çalıştılar. Kamuoyunun bilmesi açısından size iletmiş oldum" dedi.

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Sakarya valisi Balkanlıoğlu'ndan 'cemaat' açıklaması

Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası

Sakarya valisi Balkanlıoğlu'ndan 'cemaat' açıklaması

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