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Sakarya Valisi: Sakarya Nehri artık kirlenmeyecek

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, fabrikaların atıklarının Sakarya Nehri'ne karışması ve balık ölümleri hakkında konuştu.

AA | 12.01.2018 - 08:22..
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İrfan Balkanlıoğlu, balık ölümlerinin yaşandığı iddialarına ilişkin, "Bazen bu balık ölümleri, suyun az olduğu, yazın pik yaptığı ve yağışların az olduğu dönemde atıklar seyreltik hale gelmeyince oluyor. O dönemin görüntüleri olsa gerek. Şimdi su bol ve o atıklar seyreltik halde." dedi.

Sakarya Valisi: Sakarya Nehri artık kirlenmeyecek

"BU GÖRÜNTÜLER ARTIK TARİH OLACAK"

Balkanlıoğlu, Söğütlü ilçesi 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) büyük, modern ve büyük bir arıtma tesisi yapıldığını söyledi.

OSB'deki fabrikaların bireysel atık tesislerinin bulunduğunu ancak kapasitelerine göre yetersiz olabileceğini ifade eden Balkanlıoğlu, "OSB'nin ürettiği bütün atık ve artıkları bertaraf edecek modern, bilimsel bir arıtma tesisi yapıldı. Önümüzdeki hafta Ankara'dan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan uzman heyet gelip, inceleyip kabulünü yapacak. Öbür hafta da devreye girecek, bu görüntüler artık tarih olacak." diye konuştu.

Sakarya'da çevre katliamı

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI"

Gerekli önlemlerin alındığını ve bundan sonra böyle olayların yaşanmayacağını dile getiren Balkanlıoğlu, medyaya yansıyan balık ölümleri görüntülerinin yeni olmadığını, çok önceden çekildiğini bildirdi.

Sakarya Valisi: Sakarya Nehri artık kirlenmeyecek

Vali Balkanlıoğlu, nehre sadece görüntülerin çekildiği yerden değil, maalesef fabrikalardan, belediyelerden, evsel ve endüstriyel ile nehre su taşıyan derelerin geçtiği yerleşim yerlerinden gelen atıkların ulaştığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bazen bu balık ölümleri, suyun az olduğu, yazın pik yaptığı ve yağışların az olduğu dönemde, atıklar seyreltik hale gelmeyince oluyor. O dönemin görüntüleri olsa gerek. Şimdi su bol ve o atıklar seyreltik halde. Ama bütün bunlara rağmen her türlü atık ve artığı malum kontrolsüz bir şekilde doğaya deşarj etmek çevre suçu ve para cezası gerektiriyor. Bunlarla etkin mücadelemiz devam ediyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri devamlı su numuneleri alıyor. Böyle kontrolsüz bir şekilde atık ve artığı arıtmadan doğaya deşarj eden firmalara büyük para cezaları veriliyor, mühürlemeye kadar varan çalışmalar yapılıyor. Bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz."

Sakarya Valisi: Sakarya Nehri artık kirlenmeyecek

Sakarya Valisi: Sakarya Nehri artık kirlenmeyecek


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