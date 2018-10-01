Sakarya ve Kocaeli'de yollar sular altında kaldı

Sakarya'da sağanak nedeniyle Seyran Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklendi. Kocaeli'de ise etkili sağanak sonucunda bazı ev ye iş yerlerini su bastı, taşkın nedeniyle köprüler trafiğe kapatıldı.

SAKARYA'YI SEL ALDI

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Seyran Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklendi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Ekipler, iş makineleri eşliğinde ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışması yürütüyor. Sağanak, ilçede etkisini yitirdi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

KANDIRA'DA YOLLARDA BOTLA GEZDİLER

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazı köylerde yollar sular altında kaldı.

Sağanak nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kandıra Sanayi Sitesi'nin girişi sular altında kalırken, Pınarlı Mahallesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Lokmanlı Mahallesi'nde bir ahırdaki saman balyaları da yağmur suyunda sürüklendi.

İlçedeki Kumcağız, Kanlıdere ve Lokmanlı derelerinin taşması üzerine polis ve jandarma ekipleri derelerin geçtiği köprüleri trafiğe kapattı.