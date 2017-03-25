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Sakarya'da 1150 polisle gece tatbikatı

Sakarya'da polisleri olağanüstü durumlarda en kısa sürede toplamak amacıyla 1150 polis 'Güven 54' isimli tatbikatta bir araya geldi.

25.03.2017 - 10:31
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Adapazarı kent merkezinde gece saat 01.00 sıralarında il genelinde görevli istirahatte olan 1150 polisin 'acil' koduyla cep telefonlarına gelen mesajla belirlenen noktalara çağırıldı. Bu mesaj sonrasında emniyet müdürlüğünde görev yapan polis memurları Adapazarı Demokrasi Meydanı, Yenikent Polis Merkezi ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek toplanmaya başladı.

Sakarya'da 1150 polisle gece tatbikatı VİDEO

SİLAHLARIYLA HAZIR HALDE TOPLANDILAR

Silahlarıyla hazır bir şekilde motosikletler ve polis araçlarıyla gelen polisler oluşturulan düzenle sıraya girdi.

Sakarya'da 1150 polisle gece tatbikatı

VALİ COŞ VE EMNİYET MÜDÜRÜ YOKLAMA ALDI

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş ve Sakarya Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı daha sonra yoklama almak için Demokrasi Meydanı'na geldi. Meydanı dolduran yüzlerce polis, Vali Coş karşısında tek tek tekmil verdi. Alanlarda komiserler, şube müdürleri ve müdür yardımcıları Emniyet Müdürü Pınarbaşı'na yapılan tatbikatla ilgili rapor verdi.

Sakarya'da 1150 polisle gece tatbikatı

VALİ COŞ: YARIM SAAT İÇİNDE TOPLANDILAR

Vali Hüseyin Avni Coş tatbikatın olağanüstü durumlarda hazır bulunabilme durumunu test etmek amaçlı olduğunu belirterek, "Bizim olağanüstü durumlara karşı önleme ve müdahale planlarımız var. Bu bağlamda hem il emniyet müdürlüğümüzün bu konuda hazırladığı planlar var. Bu planların zaman zaman prova edilmesi, denenmesi, tatbikat yapılması gerekiyor. Bu kapsamda bugün il emniyet müdürlüğümüzün bu planlar doğrultusunda bir tatbikatını gerçekleştirdik. Burada, Yenikent Polis Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde arkadaşlarımıza hazırlanan bir mesaj var. Bunlar cep telefonların gönderiliyor. Yarım saat içinde arkadaşlarımız burada toplandılar" dedi.

Sakarya'da 1150 polisle gece tatbikatı

POLİSLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Polislerin toplandığını gören vatandaşlar olumsuz bir durum yaşandığını sanarak meydanda toplanırken, tatbikatı ilgiyle izledi. Vali Hüseyin Avni Coş yoklama sonunda polislere teşekkür ederek tatbikatı sonlandırdı.

Sakarya'da 1150 polisle gece tatbikatı


Sakarya'da 1150 polisle gece tatbikatı

Sakarya'da 1150 polisle gece tatbikatı

Sakarya'da 1150 polisle gece tatbikatı

Sakarya'da 1150 polisle gece tatbikatı

Sakarya'da 1150 polisle gece tatbikatı

Sakarya'da 1150 polisle gece tatbikatı

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