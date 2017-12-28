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Sakarya'da 15 yaşındaki 2 kız çocuğu hamile çıktı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde aynı gün içerisinde karın ağrısı şikayeti ile hastaneye muayeneye giden 15 yaşındaki 2 kız çocuğunun hamile olduğu anlaşıldı.

İHA | 28.12.2017 - 14:52..
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Sakarya'da 15 yaşındaki 2 kız çocuğu, aynı gün içinde farklı doktorlara karın ağrısı şikayetiyle gitti. İkisinin de hamile olması kentte şok etkisi yarattı.

15 YAŞINDAKİ 2 KIZ ÇOCUĞU DA HAMİLE

Karapürçek İlçesi'nde ikamet eden ve Akyazı Devlet Hastanesi’ne ailesiyle birlikte karın ağrı şikayetiyle giden 15 yaşındaki kız çocuğunun 7 aylık hamile olduğu anlaşıldı.

Aynı gün Akyazı ilçesinde ikamet eden aynı yaştaki başka bir kız çocuğu yine ailesiyle birlikte aynı şikayetten dolayı farklı bir doktora gitti. Bu kız çocuğunun da 2 buçuk aylık hamile olduğu öğrenildi.

Savcılık konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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