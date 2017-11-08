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Sakarya'da 187 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 187 kaçak, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

08.11.2017 - 22:13
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Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan kaçakların TEM Otoyolu'na girdiği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, TEM Otoyolu'nun Sakarya girişi olan Arifiye ve Sapanca gişelerinde önlem aldı.

İki ayrı noktada durdurulan araçlarda 114 Afganistan, 73 de Pakistan uyruklu kaçak yakalandı. 14'ü kadın, 20'si çocuk, toplam 187 kaçakla birlikte organizatör olduğu değerlendirilen 5 kişi de gözaltına alındı.

Emniyete götürülen kaçaklarla ilgili işlem başlatıldı.

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