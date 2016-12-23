Sakarya'da 2 hakim ve 1 savcı tutuklandı

Sakarya'da, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından meslekten uzaklaştırılan 2 hakim ve 1 cumhuriyet savcısı gözaltına alınırken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, HSYK 2'nci Dairesi tarafından görevden uzaklaştırılan Hendek Adliyesi'nde görev yapan hakim Samet Kaya ile Hendek Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Özbay ve Geyve Hakimi Hurşit Özkaya hakkında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan 2 hakim ve 1 savcı bugün adliyeye sevk edildi. 2 hakim ile 1 savcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.