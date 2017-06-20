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Sakarya'da 20 bin dönümlük arazi su altında kaldı

Etkili olan sağanak nedeniyle Kaynarca ilçesi ve civar mahallelerde birçok tarım arazisini su bastı.

20.06.2017 - 19:58
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Kaynarca ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın ardından tarım arazileri suyla doldu.

Sakarya'da 20 bin dönümlük arazi su altında kaldı

KÖYLER ZARAR GÖRDÜ

Kaynarca Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çakar ve yönetim kurulu üyeleri, selden zarar gören köylerde incelemelerde bulundu.

Sakarya'da 20 bin dönümlük arazi su altında kaldı

20 BİN DÖNÜM ARAZİ SU ALTINDA KALDI

Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışların dün gece başlayıp sabaha kadar devam ettiğini söyledi. Yağışlar nedeniyle yaklaşık 20 bin dönüm arazinin su altında kaldığını ifade eden Çakar, zarardan 2 bin 600 çiftçinin etkilendiğini aktardı.

Sakarya'da 20 bin dönümlük arazi su altında kaldı

Sakarya'da 20 bin dönümlük arazi su altında kaldı

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