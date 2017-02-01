Sakarya'da 2016 yılında 317 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü çatısı altında Daire Başkanlığı kurulduktan sonra 2016 başında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmete giren 'Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü' ekipleri uyuşturucu satıcılarına kök söktürüyor.

Kuruluşu 1 yıl bile olmadan suçluların korkulu rüyası haline gelen Narkotim ekipleri, halk arasında ‘torbacı’ olarak adlandırılan sokak satıcılarına göz açtırmıyor.

317 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlarda 184 kilo 902 gram eroin, 72 kilo 709 gram toz ve kubar esrar, 58 kilogram 3 gram kokain, 1 kilo 929 gram, 4 bin 728 hap ele geçirilirken, uyuşturucu satıcısı olan 730 kişi yakalandı.

96 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkan satıcılardan 96’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 17 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

143 BİN KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ

Ekipler, 2016 yılında bin civarında eğitimci ile 143 bin 102 vatandaşa eğitim verdi. Narkotim ekipleri ayrıca il genelinde okulların çevrelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik de başarılı operasyonlara imza attı.