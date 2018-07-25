Sakarya'da 26 kaçak yakalandı

Ağrı’dan aldığı yol nakil belgeleri bulunan 27 Pakistan uyruklu göçmeni taşıyan otobüsün şoförü, yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yapan 21 Pakistan ve 5 Afganistan uyruklu kaçağı da yoldan alarak İstanbul'a hareket etti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Sakarya'nın Hendek ilçesinde arızalanan otobüsten şüphelenen polis ekipleri, yolcuların sorgulamasını yaptı. Yolculardan 21'i Pakistan ve 5'i Afganistan uyruklu olmak üzere 26'sının kaçak olduğunu tespit eden ekipler, şoförler A.T. ve B.G. ile muavin A.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Belgeleri bulunan 27 Pakistan uyruklu göçmen, işlemlerinin ardından salıverilirken, kaçak göçmenlerin Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.