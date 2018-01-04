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Sakarya'da 3 DEAŞ'lı tutuklandı

Kentte, terör örgütü DEAŞ'e yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA | 04.01.2018 - 07:05..
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Sakarya'da 3 DEAŞ'lı tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, 22-31 Aralık'ta terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen iki farklı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

1 KİŞİ SERBEST, 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 12 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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