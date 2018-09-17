Sakarya’da 7 kilo 855 gram uyuşturucu ele geçirildi

Sakarya İl Jandarma ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatmış olduğu operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Jandarma KOM Şubeye bağlı narkotik timleri ile Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 15-16 Eylül tarihlerinde 6 ayrı ikamete operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCULAR ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonlarda ev ve eklentilerde yapılan aramalarda çeşitli zulalara gizlenmiş vaziyette 7 kilo 855 gram kubar esrar, 7 kök skunk bitkisi ve 16 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonunda F.S., H.S. ve R.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. B.T. isimli şüphelinin aranmasına ise devam ediliyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, ele geçirilen skunk uyuşturucu bitkisi savcılık talimatıyla jandarma ekipleri tarafından imha edildi.