Akyazı ilçesinin Ömercikler Mahallesi’nde bulunan bir elektronik eşya dükkanında dükkan önüne satılmak için konulan akülü çocuk aracını kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs tarafından çalındı.

KAMERAYA YAKALANDI

ATV’nin yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi güvenlik kamerasını incelediğinde arabanın çalındığını gördü. Kamera görüntülerini polise vererek şikayetçi olan iş yeri sahibi hırsızın bulunmasını istedi.

Öte yandan görüntülerde gencin oyuncak aracı incelemesi daha sonra hiçbir şey olmamış gibi götürmesi de yer alıyor.

Sakarya'da akülü ATV dükkan önünden çalındı VİDEO

