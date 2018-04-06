Sakarya'da aranan katil zanlısı PKK'lı yakalandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.H. isimli PKK'lı teröristi şehir merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan militan, hem terör örgütüne üye olmak hem de adam öldürmek suçlarından aranıyordu.

KATİL TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tasarlayarak adam öldürmek ve PKK/KCK terör örgütü üyeliği suçunda aranan S.H. isimli şahsı yakalamak için bir süredir çalışma yürütüyordu.

Çalışmalar neticesinde S.H. isimli şahıs jandarma ekiplerince şehir merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın jandarmada ki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.