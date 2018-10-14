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Sakarya'da arazi aracı uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Sakarya'da ormanlık alanda gezintiye çıkan grubun içinde bulunduğu arazi aracı uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

DHA | 14.10.2018 - 21:17..
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Ormanlık alanda gezintiye çıkan 4 kişilik grubun içinde bulunduğu 54 FJ 010 plakalı arazi aracı, rampa bölgedeki patika yolda kontrolden çıktı. Uçuruma yuvarlanarak yaklaşık 50 metre sürüklenen arazi aracı ağaçlara çarparak durdu. Kaza sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Araçta sıkışan 3 kişi, vatandaşların ve kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralıların yakınları krutarma çalışmasını endişe içinde izledi. Sedyeye konulan yaralılar, yaklaşık 50 metre mesafedeki ambulanslara taşınarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen araç çekiciyle bulunduğu yerden alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sakarya'da arazi aracı uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Sakarya'da arazi aracı uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Sakarya'da arazi aracı uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Sakarya'da arazi aracı uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Sakarya'da arazi aracı uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Sakarya'da arazi aracı uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

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