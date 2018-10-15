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Sakarya'da arazi aracı yoldan çıktı: 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yoldan çıkan bir arazi aracı takla attı.

AA | 15.10.2018 - 02:25..
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Kırantepe mevkisinde seyir halindeyken yoldan çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye kaldırıldı.

100 METRE SÜRÜKLENDİ

E.B. idaresindeki 54 FJ 010 plakalı arazi aracı, yolun kaygan olması nedeniyle yoldan çıktı. Yaklaşık 100 metre aşağıya doğru giden araç, ağaçlara çarparak uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan E.B. ile yanındaki ismi henüz öğrenilemeyen iki kişiyi uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Kaza yerinin ambulansa uzak olması nedeniyle yaralılar, çevredekilerin yardımıyla taşındı.

Yaralılar, Toyota Acil Yardım Hastanesi ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sakarya'da arazi aracı yoldan çıktı: 3 kişi yaralandı

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