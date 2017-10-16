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Sakarya'da bilgisayar monitörü ölümden kurtardı

Ferizli ilçesinde akaryakıt istasyonuna giren maskeli soyguncu görevliye ateş etti. Saçmalar bilgisayar monitörüne isabet etti.

16.10.2017 - 11:44
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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde akaryakıt istasyonuna gelen sırtında çanta bulunan maskeli soyguncu, akaryakıt istasyonundaki görevlinin bulunduğu odaya yöneldi.

PARALARI İSTEDİ

Kapıyı açarak içeri giren soyguncu tüfeği görevlinin üstüne doğrultarak paraları istedi.

Görevlinin üstüne yönelmesiyle geri adım atan bu kişi yere doğru bir el ateş ettikten sonra dışarı doğru yönelerek yeniden ateş etti.

Sakarya'da bilgisayar monitörü ölümden kurtardı

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Tüfekten çıkan saçmalar camı delerek görevlinin önünde bulunan bilgisayar monitörüne denk gelirken, Abdullah Demirci kendini yere attı.

Saçmaların bilgisayar monitörüne denk gelmesi ile Abdullah Demirci ölümden döndü.

Sakarya'da bilgisayar monitörü ölümden kurtardı

POLİS HER YERDE ARIYOR

Silahlı soyguncu kaçtı. Güvenlik kameralarının kaydettiği 1 dakika süren olayda yerden kalkan Abdullah Demirci koşarak kaçan saldırganın ardından baktı.

İhbar üzerine gelen ekipler güvenlik kamera kayıtlarını incelerken soygun girişiminde bulunan kişinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Sakarya'da bilgisayar monitörü ölümden kurtardı

Sakarya'da bilgisayar monitörü ölümden kurtardı

Sakarya'da bilgisayar monitörü ölümden kurtardı

Sakarya'da bilgisayar monitörü ölümden kurtardı

Sakarya'da bilgisayar monitörü ölümden kurtardı

Sakarya'da bilgisayar monitörü ölümden kurtardı

Sakarya'da bilgisayar monitörü ölümden kurtardı

Sakarya'da bilgisayar monitörü ölümden kurtardı

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