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Sakarya'da bir evden 5 kamyon çöp, 3 ölü kedi çıktı

Adapazarı'nda 5 kamyon çöp çıkan bir evde 3 de ölü kedi bulundu.

23.02.2017 - 12:48
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Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Boncuk Sokak üzerinde oturan 63 yaşındaki M.Y., isimli yaşlı bir adam oturduğu evi adeta bir çöplüğe çevirdi. Bulduğu her şeyi toplayan ve ikametinde biriktiren yaşlı adamın çöplerinden rahatsız olan vatandaşlar durumu Adapazarı Belediyesi’ne iletti.

5 KAMYON ÇÖP, 3 ÖLÜ KEDİ

Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, zabıta ve polis ekipleriyle birlikte sabah saatlerinde eve giderek temizlik çalışması başlattı. Ev eşyası, hurdalık eşyalar ve yemek artığı gibi çeşitli çöpler bulunan ev Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenip dezenfekte edildi. 5 kamyon çöpün çıkarıldığı evde 3 de ölü kedi bulundu.

Sakarya'da bir evden 5 kamyon çöp, 3 ölü kedi çıktı

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