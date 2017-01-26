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Sakarya’da bodrum katında yangın

Erenler ilçesinde, gece yarısı bir ikametin bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

26.01.2017 - 07:57
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Bağlar mahallesi, Türbe caddesi üzerinde bulunan Sait Demir’e ait ikametin bodrumunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çöp atmaya çıkan apartman sakinlerinin fark ettiği yangına ev sahipleri hortumla müdahale etti.

Sakarya’da bodrum katında yangın

Yangınla birlikte binanın elektriklerinin de kesilmesi nedeniyle ev sahipleri müdahaleyi bırakıp itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olay sonrası maddi hasar meydana geldi.

Sakarya’da bodrum katında yangın

Sakarya’da bodrum katında yangın

Sakarya’da bodrum katında yangın

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