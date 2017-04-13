taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.952
USD
3,6491
EURO
3,9000
ALTIN
150,90
PETR
55,5900

Sakarya'da çakmak gazı patladı: 6 yaralı

Akyazı ilçesinde bir evde, gençlerin uğraştığı çakmak gazı tüplerinden yayılan gaz nedeniyle patlama meydana geldi.

13.04.2017 - 00:38
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Olay, akşam saatlerinde Alaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Cabir Kılıçkeser'e ait evde bulunan gençler, çakmak gazı tüpleriyle uğraşırken etrafa gaz yayıldı. Bu sırada gençlerden biri, sigara içmek için çakmağı çakınca patlama meydana geldi.

Sakarya'da çakmak gazı patladı: 6 yaralı

Evde hasara neden olan patlamada, Onur Kılıçkeser, Adem Kılıçkeser, Hasan Sayılı, Kadir Sayılı ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
İtfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarmanın evde yaptığı incelemede, çok sayıda çakmak gazı tüpleri bulundu.

Sakarya'da çakmak gazı patladı: 6 yaralı

Sakarya'da çakmak gazı patladı: 6 yaralı
Sakarya'da çakmak gazı patladı: 6 yaralı

Sakarya'da çakmak gazı patladı: 6 yaralı

Sakarya'da çakmak gazı patladı: 6 yaralı

Sakarya'da çakmak gazı patladı: 6 yaralı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi

Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi

5
Uçakta sigara içen yolcu karakolluk oldu

Uçakta sigara içen yolcu karakolluk oldu

3
Venezuela'da Maduro taş ve yumurta ile protesto edildi

Venezuela'da Maduro taş ve yumurta ile protesto edildi

6
HDP'nin İzmir mitinginde PKK propagandasına gözaltı

HDP'nin İzmir mitinginde PKK propagandasına gözaltı

3
Şenol Güneş: Skoru değil güzel oyunu istiyorum

Şenol Güneş: Skoru değil güzel oyunu istiyorum

5
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

0
Trump'ın döviz ve faiz açıklaması doları düşürdü

Trump'ın döviz ve faiz açıklaması doları düşürdü

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM