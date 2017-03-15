Sakarya’nın Akyazı ilçesinde son 6 ayda 20 fazla camide hırsızlık meydana gelmesi sonrasında İnönü mahallesindeki Miraç Cami cemaati sadaka kutusuna atılan yardımları alarak kutuyu boş bıraktı.
ÇEKİÇLE KIRIP AÇTI
Camiye dün akşam saatlerinde hırsızlık için gelen kimliği belirsiz hırsız, sadaka kutusunu kontrol ederek çekiçle kutuyu kırarak açtı.
Sadaka kutusunu boş gören hırsız şaşkına döndü.
Kutuyu kapatan hırsız daha sonra camiden çıkarak kayıplara karışırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Sakarya'da cami cemaatinden hırsıza oyun VİDEO
GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
Öte yandan hırsızlık için camiye giren şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.
Camiye giren hırsızın cami içini kontrol ettikten sonra çekiçle sadaka kutusunu kırdığı ve kutuyu boş gördükten sonra camiden çıktığı görülüyor.