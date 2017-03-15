taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.786
USD
3,7330
EURO
3,9704
ALTIN
144,47
PETR
51,5700

Sakarya'da cami cemaatinden hırsıza oyun

Sakarya’da bir camiye girerek sadaka kutusundan paraları çalmak isteyen kimliği belirlenemeyen hırsız boş sadaka kutusunu görünce şaşırdı.

15.03.2017 - 11:58
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde son 6 ayda 20 fazla camide hırsızlık meydana gelmesi sonrasında İnönü mahallesindeki Miraç Cami cemaati sadaka kutusuna atılan yardımları alarak kutuyu boş bıraktı.

ÇEKİÇLE KIRIP AÇTI

Camiye dün akşam saatlerinde hırsızlık için gelen kimliği belirsiz hırsız, sadaka kutusunu kontrol ederek çekiçle kutuyu kırarak açtı.

Sadaka kutusunu boş gören hırsız şaşkına döndü.

Kutuyu kapatan hırsız daha sonra camiden çıkarak kayıplara karışırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sakarya'da cami cemaatinden hırsıza oyun

Sakarya'da cami cemaatinden hırsıza oyun VİDEO

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Öte yandan hırsızlık için camiye giren şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.

Camiye giren hırsızın cami içini kontrol ettikten sonra çekiçle sadaka kutusunu kırdığı ve kutuyu boş gördükten sonra camiden çıktığı görülüyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollande: Türkiye'ye ihtiyacımız var

Hollande: Türkiye'ye ihtiyacımız var

89
Alman polis teşkilatına sızdılar

Alman polis teşkilatına sızdılar

153
Alman kanalının anketine tokat gibi yanıt

Alman kanalının anketine tokat gibi yanıt

36
Obama için yeni soruşturma talebi

Obama için yeni soruşturma talebi

72
Hollanda krizi Yunanistan'ı korkuttu

Hollanda krizi Yunanistan'ı korkuttu

84
Zaman Hollanda, Türk vatandaşlarını hedef gösteriyor

Zaman Hollanda, Türk vatandaşlarını hedef gösteriyor

56
BBC analisti bu kez yayına ailesiyle katıldı

BBC analisti bu kez yayına ailesiyle katıldı

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM