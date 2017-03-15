Sakarya'da cami cemaatinden hırsıza oyun

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Başbakan Hollanda ile görüşülenleri anlattı

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CHP'li vekil hayır broşürünü kabul etmeyen vatandaşı hırpaladı. Cumhuriyet kendini ıstakayla koruyan vatandaşın asıl saldıran olduğunu yazdı

16 Nisan'a kadar 25 miting yapacak olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ilk mitingini Amasya'da yaptı.

Türkiye'de bulunan eski-yeni, büyük-küçük tüm havalimanları bu galeride.

Referandumda "Düşmez, şaşmaz bir Allah" diyen CHP, 1 Kasım seçimlerinde AK Parti'nin "Haydi Bismillah" adlı seçim şarkısını yasaklatmıştı.

Çin'in Beijing Guoan takımı forması giyen Burak Yılmaz, Almanya'da ameliyat oldu.

Burak Yılmaz ameliyat oldu

1 Hollande: Türkiye'ye ihtiyacımız var Cumhurbaşkanı Hollande, Hollanda-Türkiye krizine ilişkin, "Bizim Avrupa'ya ve Türkiye'ye ihtiyacımız var. Diyaloğu teşvik etmeliyiz." dedi.

2 Alman polis teşkilatına sızdılar Yorumlarda çok bilmiş tavırlarla haber mi bu deyip kasma; bak, geç.

3 Alman kanalının anketine tokat gibi yanıt Alman SAT 1 kanalı, sosyal medya ve kendi sitesinden Hollanda'nın skandal uygulamalarının doğru olup olmadığını sordu, cevabını aldı.

4 Obama için yeni soruşturma talebi Eski başkan Obama görevi bıraktı ama Cumhuriyetçi senatörler onun peşini bırakmıyor. Hakkında bir soruşturma daha talep ettiler.

5 Hollanda krizi Yunanistan'ı korkuttu Türkiye ile Hollanda arasındaki gerilim nedeniyle 'göçmen anlaşması bozulabilir' kaygısını taşıyan Yunanistan'ı endişelendirdi.

6 Zaman Hollanda, Türk vatandaşlarını hedef gösteriyor Kapatılan Zaman gazetesinin Hollanda ayağı, terör destekçisi ülkelerin Türkiye'nin çağrılarına kulak vermemesi nedeniyle yayın yapabiliyor.